Académico competiu no Jamor

Foi um fim de semana recheado de competição para os atletas do Académico de Viseu. A equipa de Viseu esteve presente no “Open de Natação 2020” no Jamor, no I Torregri de Cadetes e no Torneio de Masters “4 Maravilhas à Mesa”, na Mealhada.

Os dias 19 e 20 de Dezembro marcaram as últimas provas de Natação de 2020, com o Académico de Viseu presente em três competições diferentes.

No Jamor a FPN organizou o “Open de Natação 2020”, para obtenção de mínimos para as provas Internacionais de 2021, que contou com a presença do Académico de Viseu. Na Mealhada realizou-se o V Meeting “4 Maravilhas à Mesa”, havendo também espaço para o I Torregri de Cadetes, volvidos que estão 10 meses da última prova para escalão.

Os Academistas somaram boas prestações, resultados com valor e acima de tudo assinalaram com emoção a retoma da competição para o escalão de cadetes.

No Jamor os Academistas somaram 3 lugares de pódio, de onde se destaca a vitória de Joana Cardeal na prova de 200 Estilos e dois records pessoais para Beatriz Cardeal. Esta competição marcou também o inicio das competições em piscina Olímpica.

Na Mealhada o Académico esteve presente com 12 cadetes, nadando no I Torregri de 20/21 Lara Oliveira, Tomás Sousa, Martim Prazeres, Manuel Maia, Guilherme Pereira, Rafael Parente, André Santos, Gabriel Correia, Henrique Loureiro, Afonso Oliveira, Rafael Fernandes e Duarte Silva. Os responsáveis Academistas ficaram bastante satisfeitos com as prestações dos jovens nadadores, destacando a qualidade técnica e os resultados alcançados l, neste primeiro torneio da época. Os nadadores não esconderam a alegria e felicidade por voltarem a fazer o que mais gostam. Ainda na Mealhada disputou-se uma prova de Masters, onde o Académico esteve a competir somando também algumas vitórias.

A Natação Academista despede-se assim do ano 2020, um ano muito difícil, mas que ainda assim conseguiu proporcionar conquistas valiosas a muitos nadadores Viseenses.