Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca promoveu Concerto de Natal

Na tarde chuvosa do passado dia 21 de dezembro a Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca promoveu mais um brilhante Concerto de Natal.

O Auditório Municipal Adácio Pestana acolheu a plateia que presenteou os alunos em palco com fortes e merecidos aplausos, naquele que foi mais um espetáculo de excelência onde esteve em evidência a mestria dos músicos na execução das pautas. Também as pequenas bailarinas do ballet encantaram todos os presentes.

As sonoridades natalícias ajudaram a espalhar o espírito da época festiva.