Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA abre ano letivo 2021/2022 com novidades

Além das disciplinas de Dança Contemporânea e Vogue, oferta formativa inclui agora Fusion, Acrodança e Ballet;

Inscrições encontram-se a decorrer para crianças e jovens dos 2 aos 23 anos.

A Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA, em São Romão, Seia, tem a decorrer as inscrições para o novo ano letivo 2021/2022, nas várias disciplinas de dança que leciona. Além dos estilos Dança Contemporânea e Vogue, disponibiliza agora aulas de Fusion, Acrodança e Ballet. O projeto artístico, que aposta na fusão das artes cénicas, produzindo e organizando espetáculos do tipo Musical, tem na sua base a formação de alunos com qualidade artística, técnica e humana, promovendo o seu desenvolvimento e melhoria contínua.

Fundada em dezembro de 2016, a Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA conta atualmente com 120 alunos, distribuídos pelas diversas disciplinas que oferece, sendo uma referência no panorama cultural e artístico da região de Seia. O projeto tem por objetivo criar valor no interior do país, promovendo e dando acesso à população a iniciativas de cariz artístico e social, com foco na produção de espetáculos.

Vanessa Silva, coordenadora da Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA, enfatiza a importância de proporcionar à comunidade infantil e jovem local a oportunidade de receber e desenvolver-se na educação artística: “O nosso projeto baseia-se em valores como a excelência, a educação e a inclusão, e pretendemos ser um ponto de acesso à arte e cultura na nossa região. O interior do país pode e deve fazer mais nesta vertente, e temos observado uma forte adesão e entusiasmo, quer por parte dos alunos, quer por parte da comunidade que assiste aos espetáculos que produzimos, o que demonstra que é fundamental continuar a apostar e a desenvolver este tipo de oferta”.

Em paralelo às disciplinas de Dança, este ano letivo trará também novidades ao nível da formação em Música e Teatro, numa aposta reforçada da Academia de Espetáculos VOZES EM ½ PONTA em preparar e educar os seus alunos no âmbito das artes do espetáculo, de forma especializada e compreensiva.

As inscrições em todas as disciplinas encontram-se, neste momento, a decorrer e podem ser realizadas via telefone ou WhatsApp para o número +351 967 554 376, ou através das páginas oficiais VOZES EM ½ PONTA no Instagram ou Facebook. As aulas têm início já esta semana.