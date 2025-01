Abrigo reforça atividade com mais animais recolhidos e adotados

O Centro de Recolha Oficial de Animais (Abrigo) do Município de Lamego registou, no ano passado, valores recorde em todas as suas áreas de atuação: 417 animais abandonados recolhidos na rua; 349 cães e gatos adotados (quase o dobro de 2023); 344 animais esterilizados, no âmbito de uma extensa campanha de controlo reprodutivo; e 106 animais alojados no Abrigo.

Este reforço de atividade foi possível graças à conclusão das obras de ampliação e requalificação do Abrigo que permitiram duplicar a capacidade. O alargamento do Abrigo também permitiu resolver alguns problemas crónicos, que se arrastavam há anos, nomeadamente o alojamento de várias matilhas existentes na cidade e da grande matilha constituída por 56 cães que vagueavam na zona do Torrão.

“Canalizamos cada vez mais meios financeiros, humanos e materiais para suprimir as necessidades relacionadas com o bem-estar animal no concelho. Contamos com uma equipa competente e com total disponibilidade e dedicação, apoiamos as associações de defesa animal e os cuidadores informais. Apesar deste esforço, enfrentamos desafios diários que ultrapassam as nossas capacidades. Continuamos a verificar muitos casos de negligência, maus-tratos e abandono que dificultam muito a nossa capacidade de resposta. Isto não é aceitável e é urgente uma mudança de comportamentos”, alerta o Presidente Francisco Lopes.

Recorde-se que, ao abrigo do Regulamento Municipal de Promoção do Bem-Estar Animal e Controlo Reprodutivos, todos os detentores de animais adotados no ABRIGO são abrangidos pela gratuidade da desparasitação, vacinação antirrábica, primo-vacinação, colocação de microchip, registo no SIAC e esterilização.

No ano passado, o Município de Lamego também identificou mais de setenta colónias de animais errantes no concelho com um total de 673 gatos. As colónias têm um cuidador informal, apoiado por esta autarquia, para a prestação de cuidados médico-veterinários, alimentação e esterilização. Nas colónias, cerca de um terço dos animais já foram esterilizados.

O Município de Lamego está muito empenhado no bem-estar animal e vai continuar a fazer campanhas contra o abandono e maus tratos e a promover a adoção responsável, remata Francisco Lopes.