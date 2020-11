ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O “POMBEIRA ADVENTURE PARK”

O Município de Castro Daire abriu o concurso público para a primeira fase da construção do “Pombeira Adventure Park”.

Este projeto foi desenvolvido no âmbito de uma Estratégia de Eficiência Coletiva, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) – Montanhas Mágicas. Esta primeira fase representa um investimento estimado de cerca de 250 mil euros e contará com a comparticipação de fundos comunitários através da ADRIMAG.

Potenciando as potencialidades turísticas do Rio Vidoeiro, muito utilizado para a prática de desportos como o canyoning, e valorizando outras práticas desportivas como as caminhadas, o trail running e a via ferrata, este percurso vai permitir usufruir de um verdadeiro paraíso natural do nosso concelho.

O Projeto prevê a criação de um percurso circular de 4,5km com aproveitamento dos trilhos existentes ao longo do percurso das “Piscinas Naturais” que serão criadas ao longo do Rio, construção de passadiços e de um miradouro com zona de contemplação suspensa sobre a falésia, onde será possível admirar as magníficas quedas de água (cascatas) e a beleza em estado puro que o vale apresenta.

Respeitando a natureza e criando novas ofertas como a construção de uma via ferrata, o “Adventure Park da Pombeira” trará uma nova oferta turística ao concelho, totalmente diferenciadora, naquilo que se espera vir a ser mais um cartão de visita do nosso território.

Assente numa estratégia de aumento da atratividade do local, este projeto aumentará a competitividade do nosso território. A escolha e aposta neste projeto recaiu no reconhecimento do seu potencial como estímulo para futuros investimentos quer públicos quer privados.