Abertas inscrições para tômbola de Natal em Mortágua

A Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira e o município de Mortágua vão promover a Tômbola de Natal, uma iniciativa que tem como objetivo “promover, revitalizar e dinamizar o comércio local”.

A autarquia informa que estão abertas as inscrições para a adesão dos estabelecimentos comerciais a esta iniciativa, com a qual pretende estimular as compras no concelho de Mortágua.

“As compras no comércio local vão dar prémios, nove no total, a sortear entre as senhas recolhidas, sendo o primeiro prémio no valor de 500 euros (em compras)”, acrescenta.