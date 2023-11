O município de Vouzela tem abertas as inscrições para as atividades das férias escolares de Natal, a desenvolver entre 18 e 29 de dezembro, por crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

“As atividades serão dinamizadas nos estabelecimentos de ensino do concelho, sendo os grupos constituídos por um mínimo de oito crianças”, explicou.

A inscrição deve ser efetuada até ao dia 19, através da plataforma SIGA.