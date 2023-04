Abertas inscrições para 22º Festival de Teatro de Viseu

O Festival de Teatro de Viseu, que vai na sua 22ª edição, regressa no final de maio aos palcos da cidade, sendo sugerido o tema “Viseu 900”.

De acordo com a Câmara de Viseu, “poderão participar todos os grupos de teatro de entidades legalmente constituídas, com sede no município”, como grupos representativos de escolas, associações, coletividades, organismos e instituições.

“Em 2023, a abordagem temática sugerida é ‘Viseu 900’, no âmbito do mote de promoção turística eleito pelo município de Viseu para este ano, que assinala os 900 anos da atribuição do Foral de Dona Teresa, Rainha de Portugal, a Viseu”, justifica.

As inscrições podem ser realizadas até 05 de maio.