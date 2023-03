Abertas candidaturas para 6.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço

As candidaturas para a 6.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, no valor de 22.000 euros, encontram-se abertas até 13 de abril, anunciaram os teatros promotores da iniciativa que tem por objetivo promover a renovação da criação teatral portuguesa.

Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), A Oficina – Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) e o Teatro Viriato (Viseu) são as entidades que se associam para atribuir a bolsa de criação destinada a apoiar a produção de espetáculos de jovens artistas e companhias emergentes, numa homenagem ao pioneirismo da atriz e encenadora Amélia Rey Colaço na história do teatro em Portugal

Os resultados serão anunciados no próximo dia 11 de maio.

Além do prémio monetário, o vencedor poderá ter acesso a várias residências artísticas e promover a apresentação do espetáculo nos teatros parceiros. Os projetos têm de ser inéditos, as criações não podem ter duração prevista inferior a 50 minutos e, este ano, o projeto selecionado tem de reunir condições para estrear no dia 07 de junho no auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, de acordo com o calendário de trabalhos da bolsa, criada em 2018.

“Parlamento elefante”, “Aurora negra”, “Ainda estou aqui”, “Another rose” e “As três irmãs” foram, respetivamente, os projetos vencedores da bolsa desde 2018.