Abertas as inscrições para o Lés-a-Lés Off-Road

Após um ano de ausência por força da situação sanitária a nível mundial, está de regresso o Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, com a abertura oficial das inscrições para a 6ª edição da grande aventura pelas serras e planícies, através de vinhedos e montados de norte a sul do País. Agendada para os dias 1 a 4 de outubro ligará Montalegre a Lagoa, ao longo de 3 etapas a rondar os 300 quilómetros diários, com paragens em Covilhã e Borba. Um evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal para todos os que gostam de desfrutar de paisagens realmente únicas e, muitas vezes, inacessíveis de outra forma, aberto a todo o tipo, cilindrada e tamanho de motos, mas pensado para ser cumprido pelas maiores trail.

As inscrições, em número limitado por questões logísticas, estão abertas até 15 de setembro, mas, dado o entusiasmo que já foi visível no 23.º Portugal de Lés-a-Lés em versão asfaltada, deverão esgotar ainda antes dessa data. Afinal, à imagem do que sucedeu em anos anteriores! O melhor mesmo é, quanto antes, garantir um lugar na aventura moto turística por alguns dos mais bonitos caminhos e veredas, estradões e quelhos de Portugal, fazendo a inscrição em www.les-a-les.com, onde encontrarão todas as informações necessárias, incluindo o regulamento desta 6.ª edição.

Um evento ‘universal’, sem limitações de idade, moto ou experiência, mas que aconselha algum conhecimento da condução em fora de estrada e noções básicas de mecânica para o máximo prazer e diversão ao longo das etapas entre Montalegre e Covilhã (dia 2 de outubro), da Covilhã a Borba (dia 3) e de Borba a Lagoa (dia 4). No dia 1 de outubro será feito o check-in’ dos participantes em Montalegre e o dia 5 de outubro, feriado nacional, poderá ser aproveitado para o regresso a casa.

Para facilitar a vida aos participantes, as reservas de alojamento podem ser feitas através da Agência Abreu (turismoativo@abreu.pt) ou pelo telemóvel 967 235933 (Salvador Dagnino). Já o transporte de motos, para aqueles que não quiserem ir a rodar para o local de partida ou desde o local de chegada, pode ser combinado através do e-mail nunoleotte@gmail.com.