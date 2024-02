Abaixo-assinado exige reposição de horário normal da urgência de São Pedro do Sul

Um abaixo-assinado subscrito por 1.600 pessoas exigindo a reposição do horário normal de funcionamento do Serviço de Urgência Básica de São Pedro do Sul foi hoje entregue na sede da Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões.

“As populações estão indignadas, porque no exato ano em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril estamos a retroceder ao nível da saúde”, disse à agência Lusa Isabel Almeida, representante das Comissões de Utentes dos Serviços Públicos de Saúde do Distrito de Viseu.

Segundo Isabel Almeida, a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Viseu Dão-Lafões não estava presente quando foram entregar o abaixo-assinado à sua sede, no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, mas ficou acordada a marcação de uma reunião para breve.

No abaixo-assinado, que começou a circular em outubro do ano passado, é exigido “que se reponha desde já o horário normal de funcionamento” do Serviço de Urgência Básica (SUB) de São Pedro do Sul, “com a permanência dos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos de saúde estipulados nos respetivos quadros de pessoal clínico”.

Isabel Almeida contou que, nos últimos tempos, o que acontece é que “se houver médico, o serviço está aberto, se não houver, está fechado”.

“Nem as pessoas, nem os bombeiros, sabem muito bem com o que podem contar”, lamentou.

Esta unidade de cuidados primários serve as populações dos concelhos de São Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira de Frades e parte de Castro Daire, num total de cerca de 48 mil residentes, “dos quais 25% não têm médico de família”.

“Quer para as situações de efetiva emergência ou urgência, quer para as de resposta aos utentes sem médico de família, o SUB é a unidade de saúde de primeira resposta aos habitantes de Lafões e aos seus visitantes”, é referido no documento.