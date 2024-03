“A Última Rota da Transumância” em Castro Daire distinguida em Berlim

A “Última Rota da Transumância”, que acontece em junho e agosto, foi distinguida com o primeiro lugar na cerimónia anual dos “Green Destinations”, na Feira Internacional de Turismo de Berlim (Alemanha), na categoria de Cultura e Tradição.

“O Município de Castro Daire acaba de ser distinguido com o primeiro lugar nos ‘Green Destinations Top 100 Story Awards’, na categoria Cultura e Tradição, com a história “A última rota da Transumância”, anunciou a autarquia.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o executivo municipal, liderado por Paulo Almeida, adiantou que Castro Daire era o único município português nomeado para esta categoria.

Estavam nomeados para a mesma categoria mais cinco projetos de territórios como Belsh (Albânia), Aspen (Estados Unidos da América), Brezice (Eslovénia), Vale Salek (Eslovénia) e Cidade de Miyazu (Japão).

O presidente da Câmara de Castro Daire (distrito de Viseu) afirmou que, o município, ao receber esta distinção, “assume um papel de líder exemplar na indústria do turismo sustentável não só em Portugal, mas no mundo”.

“Este reconhecimento é o resultado da dedicação e preservação da nossa rica herança cultural, enquanto simultaneamente procuramos e implementamos um conjunto de medidas e práticas inovadoras para minimizar a pegada ambiental e social no nosso concelho”, destacou.

Paulo Almeida, presente na cerimónia em Berlim, afirmou que este prémio “não apenas valida os esforços contínuos” por parte de todos quanto estão envolvidos, assim como o município, “mas também serve como um estímulo para continuar a trilhar o caminho da sustentabilidade e autenticidade cultural”.

“Estamos profundamente agradecidos pelo reconhecimento e comprometidos em continuar a elevar os padrões do turismo responsável”, assumiu.

Segundo a nota de imprensa, os Green Destinations Top 100 têm como objetivo “evidenciar os destinos turísticos que se destacam pelas suas iniciativas e esforços notáveis no sentido do turismo sustentável”.

“A categoria de Cultura e Tradição premeia as organizações ou territórios que sobressaem na promoção e preservação das suas riquezas culturais, promovendo uma experiência turística enriquecedora e autêntica”, esclareceu.

No documento, o executivo camarário lembrou que “A Última Rota da Transumância” é um evento promovido pelo Município de Castro Daire, assente na recriação de forma a reviver uma tradição ancestral que deslocava rebanhos e pastores, desde o sopé da Serra da Estrela até à Serra do Montemuro.

“Da transumância sobram as recordações. Pelas Rotas da Transumância, mais do que rebanhos e pastores, seguia também toda a cultura inerente a cada povo. Tradições e costumes eram passados de região em região, contribuindo para uniformizar características entre povos distantes”, escreveu.

A Câmara recordou que o troço daquela que foi “A Última Rota da Transumância” em Castro Daire, no ano de 1999, encontra-se atualmente recuperado, consistindo num produto de turismo de natureza, onde a ruralidade e tradição contactam com o meio ambiente aproveitando os recursos naturais do território.