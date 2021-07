A Sementeira é Música para os nossos ouvidos!

A Sementeira 9 será inaugurada no dia 2 de julho, pelas 18H00. Criando o espaço para que desde esse dia, até 11 de julho, no centro histórico de Viseu, mais especificamente na Rua das Ameias, ocorram diversos momentos musicais.

Na sexta-feira, dia de inauguração, às 23H00, será possível assistir à atuação de Samba é Mel. Duo que junta a doçura da voz da artista brasileira Melissa Costa (mais conhecida como Mel) e a leveza das sonoridades da guitarra do músico Bernardo Correia. Nascido na cidade de Coimbra, o projeto pretende mostrar que, mesmo em tempos de amargura pandémica, ainda é possível encontrar na música, especialmente a brasileira, o doce mel que tanto ambicionamos.

No sábado, pelas 23H00, haverá lugar para o regresso dos Mike Vhiles à Sementeira, projeto formado por Miguel Vale (vox/banjo de satã), Vilaxxx (bateria aos cacos) e Mestre André (rabeca psicadélica), semearem o seu garage psicadélico.

Na quarta-feira, dia 7, pelas 22H00, atuam os Meaning to Crack, que nasceram, em 2018, Meaning to Crack das necessidades criativas de um pequeno grupo de amigos. Marcada por diversas influências e um género musical pouco definido, no final do verão de 2020, a banda tomou o seu primeiro passo no mundo artístico com a gravação e consequente divulgação de um pequeno EP homónimo.

No dia seguinte, José Pedro Pinto apresenta, às 18H00, a instalação sonora, de música improvisada ao vivo, Provisório. Com formação em guitarra clássica, a música de José Pedro Pinto combina o som clássico com a severidade da guitarra de 12 cordas e a imponência do órgão de tubos. Assente numa forte base técnica, começou recentemente a assumir o improviso livre à guitarra como um meio de composição.

Ainda no mesmo dia, 8 de julho, às 21H00, Gamboa assume um Dj Set, onde será passada música EDM. De Viseu, com 16 anos, Gamboa estudou percussão no Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José Azeredo Perdigão dos 5 anos até ao 9.º ano de escolaridade. De momento estuda Produção e Tecnologias da Música na escola profissional de artes performativas da JOBRA.

O último momento musical da 9.ª Sementeira será o DJ Set e live performance a cargo de Phaser, original de Viseu, com 19 anos, com algumas faixas produzidas pelo próprio e um momento de experiência live com música feita com sintetizadores no momento, com a mentalidade de liberdade e libertação pessoal (tão atual e importante nos tempos que vivemos), usufruindo do poder da música electrónica nesse sentido.

Estes momentos musicais são da responsabilidade da Chamada para artistas e projetos, que resultou numa programação coletiva, além de uma exposição coletiva, dança, teatro, conversas, um almoço vegetariano… Tudo regado com muita cultura, pensamento crítico e vontade de construção política.

Assim, pelo nono ano consecutivo, a Sementeira, tal como a Cultura, não se esgota! Continua a ser um lugar de partilha e de encontros, de convívio e de criação, um lugar em permanente construção.