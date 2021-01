Mais uma “Linha de Apoio” em época de confinamento

A associação “Gentes CLDS-4G”, de Moimenta da Beira, acaba de criar uma Linha de Apoio, através do número 254 409 261 ou do e-mail geral@gentes-clds.pt, para esta época de confinamento destinada a:

– Pessoas com 65 ou mais anos sem apoio de IPSS;

– Famílias carenciadas com crianças e jovens;

– Pessoas com deficiência e/ou incapacidade;

– Grávidas;

– Doentes oncológicos;

– Doentes crónicos.

Através desta Linha, a equipa do “Gentes” disponibiliza os seguintes apoios para quem se encontra em situação de fragilidade e/ou vulnerabilidade:

– Aquisição de compras de bens de 1ª necessidade;

– Aquisição de medicação (farmácia ou requisições);

– Não consegue entrar em contacto com os seus familiares distantes (ex. videochamada);

– Sente-se sozinho e necessita de conversar.

Este trabalho solidário do “Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira” enquadra-se nos seus princípios estatutários de promover a inclusão e integração de públicos vulneráveis, numa ação concertada promotora de parcerias, de coesão social, de participação ativa e de proximidade.

