Abril, o mês da luta, no ano em que se assinalam os 46 anos da Revolução dos cravos, vai ser assinalado a partir de casa.

Apesar do momento que vivemos hoje, surreal e crítico, os direitos, lutas e ativismos não podem parar. Mantendo vivo o espírito de liberdade, que o 25 de abril de 1974 nos permitiu expressar publicamente, a Plataforma Já Marchavas propõe levar a rua até casa, ou seja, levar os protestos e lutas para as redes sociais.

Desde dia 1 de Abril, todas as quartas-feiras, às 22h, a Plataforma Já Marchavas apresentará diretos semanais nas suas redes sociais, com vídeos dos últimos três anos de atividade. assim como conteúdos novos e exclusivos. Greves, manifestações, poesia, música e cidadania é o que “A Rua Em Tua Casa” propõe para as próximas semanas.

Sensibilizar as pessoas para que fiquem em casa, seguras, mas sem esquecer a cidadania e as lutas que defendem, afinal as causas não fazem quarentena.

Plataforma Já Marchavas