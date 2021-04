A ORDEM DO CAMINHO DE SANTIAGO COMEMOROU UMA JORNADA INTERNACIONAL EM FORMATO HÍBRIDO QUE TEVE A PRESENÇA DE 24 PAÍSES

O evento foi transmitido ao vivo no YouTube e em diversas plataformas de comunicação. Nava Castro, Diretor de Turismo da Galiza, começou com uma Conferência dedicada a a situação atual do Caminho de Santiago devido à pandemia e o futuro ao longo dos anos Xacobeos 2021 e 2022, destacando a estratégia a seguir para promover o Caminho como motor de recuperação económica e emocional da Galiza. A segunda parte do dia foi dedicada à nomeação de quatro noviças da Catalunha, França, México e Galiza, que deram o primeiro passo para ser nomeados Senhoras e Senhores da Ordem. Na última parte do evento, Xosé Lois Foxo, compositor e diretor da Real Banda de Gaitas do Conselho Provincial de Ourense, foi distinguido com a Medalha de Ouro da Ordem. A Conferência terminou com a entrada da Real Banda no set , que dedicou um atuação ao seu Diretor, para deleite de todos os presentes.