A LPCC promove Congresso de Psico-Oncologia

Importância da intervenção Psicológica ao longo da doença oncológica e desafios para doentes, cuidadores e profissionais no âmbito da Covid-19 vão estar em foco

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai promover o 2º Congresso de Psico-Oncologia entre os dias 7 e 9 de outubro de 2021, num regime misto (presencial no dia 7 e virtual nos dias 8 e 9 de outubro).

O 2º Congresso de Psico-Oncologia vai contar com um painel de oradores nacionais e internacionais, que vão promover uma reflexão e debate sobre aspetos específicos da intervenção da psico-oncologia ao longo da trajetória da doença (desde o diagnóstico aos cuidados paliativos ou sobrevivência) bem como os obstáculos inerentes a essa intervenção no contexto da pandemia por COVID-19 e seu impacto em doentes, cuidadores e profissionais de saúde.

O Congresso científico destina-se a psicólogos e profissionais de saúde (Enfermagem; Oncologia e Psiquiatria) e outros profissionais dedicados à área da Psico-Oncologia, que poderão assistir, mediante inscrição, às várias sessões e workshops.

O primeiro dia do congresso – 7 de outubro – será dedicado à realização de 4 workshops pré-congresso, em formato presencial, em Coimbra. Os restantes dois dias do Congresso – 8 e 9 de outubro – vão decorrer em formato virtual, focando-se no apoio psico-oncológico nas várias fases da doença: desde a doença ativa, fase paliativa ou de sobrevivência. O impacto da pandemia no doente oncológico e nos profissionais de saúde, do ponto de vista emocional, também estará em destaque no Congresso da LPCC.

Todos os interessados podem fazer a sua inscrição através do site 2º Congresso Psico-Oncologia | Inscrições (2congressopsico.com)

O 2º Congresso de Psico-Oncologia vai ser presidido pelo Prof. Doutor Vítor Rodrigues (Presidente da Direção Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro) e pela Drª Natália Amaral (Coordenadora Nacional da Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro).

Esta iniciativa conta com o apoio do Programa Nacional para a Saúde Mental, entre outras instituições do sector.