A Jigsaw atua n’ A Moagem

A Jigsaw é a próxima a subir ao palco do “Sons à Sexta”, no dia 27 de agosto, às 22h00, n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão.

Neste concerto o “Sons à Sexta” associa-se ao Gardunha Fest, festival de curtas-metragens dedicado à serra da Gardunha e ao paranormal.

A Jigsaw é uma banda blues-folk portuguesa. Inspirados pela música popular norte-americana, João Rui e Jorri deitaram mãos ao legado da folk, da country e dos blues. Os seus espetáculos são marcados pela forma como os músicos multi-instrumentalistas ajudam a tornar real o imaginário dessas raízes musicais e literárias.

Os bilhetes para este espetáculo terão o custo de cinco euros e poderão ser adquiridos na bilheteira da Moagem.

A lotação é limitada aos lugares disponíveis e possíveis, de modo a cumprir com todas as regras impostas pela DGS, e a apresentação irá decorrer de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde.

Este evento é organizado pelo Município do Fundão e conta com o apoio da rádio nacional Antena 3. Para mais informações deverá utilizar os contactos telefónicos 961 941 281 ou 275 773 032.