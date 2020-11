A história dos oito concelhos de Moimenta da Beira revisitada em novas tecnologias

No edifício da antiga cadeia de Moimenta da Beira, ali junto à sede da Junta de Freguesia, que já albergou ao longo do tempo inúmeros serviços públicos, vai ser criado o Centro de Interpretação da História do Municipalismo de Moimenta da Beira.

O projeto, que é da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e é cofinanciado pelo programa Leader, pretende revisitar e valorizar a história dos oito concelhos que existiram no atual território de Moimenta da Beira, as suas personagens principais e o seu papel na construção, organização do municipalismo, contando a história dessa relação com a comunidade. Tudo com recurso às novas tecnologias que permitirão aos visitantes do espaço descobrir e interagir de uma forma sensorial e emotiva conteúdos da narrativa histórica dos antigos oito concelhos, cientificamente correta e facilmente entendível, entre textos, mapas e imagens dos monumentos mais representativos e simbólicos à época da existência jurídica enquanto concelho.

Será na sala principal do edifício, requalificada e adaptada às novas funções, que tudo vai funcionar em ambiente tecnológico. O desenvolvimento da exposição e temas incluirá conteúdos museológicos e mobiliário urbano como módulos expositivos e mesa interativa com tecnologia de toque por infravermelhos. O espaço terá identidade própria e será criado merchandising do Centro de Interpretação.

Em paralelo, o projeto desenvolverá uma App interativa que vai incluir, além de todas as informações relacionadas com o Centro, um roteiro turístico de visitação aos antigos oito concelhos que existiram até à reforma administrativa do mapa territorial de Portugal Continental iniciada por Mouzinho da Silveira no século XIX. Existiam então os concelhos de: 1) Caria; 2) Castelo; 3) Leomil; 4) Moimenta da Beira; 5) Nagosa; 6) Paçô; 7) Peravelha; e 8) Sever.