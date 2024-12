A equipa Sub-19 de futsal feminino do Águias de Santa Marta venceu em casa.

A equipa feminina de juniores de futsal do Águias de Santa

Marta venceu neste passado sábado dentro de portas, no

Pavilhão Municipal Novelas, contra a Associação Recreativa

do Santo Cristo, por 4-0, em partida referente à jornada 7 da

Série B, do Campeonato Nacional de Sub-19.

A equipa penafidelense resolveu o jogo com quatro golos,

com dois golos em cada período de jogo. Beatriz Carneiro

inaugurou o marcador, aos (3 minutos), e Yara Costa

aumentou a vantagem no (minuto 11).

Já na segunda parte, Gabriela Ferreira colocou o resultado

em (3-0) e, aos (36 minutos), Beatriz Carneiro bisou na

partida, terminando a partida em (4-0).

A equipa Sub-19 do FC Águias Santa Marta ocupa a quinta

posição da tabela classificativa, com 7 pontos.

Na próxima jornada, a equipa Sub-19 das Águias de Santa

Marta deslocam-se ao Pavilhão Municipal Baguim do Monte,

o encontro está agendado para sábado dia 15 de dezembro,

às 17:00 horas.