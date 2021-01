A cultura, o interior e o despovoamento discutem-se “Cá Dentro”

Pode a produção cultural ajudar a combater o despovoamento? Como pode a cultura desenvolver um território? Dia 22 de janeiro, a cultura acontece Cá Dentro e pretende tratar estas e outras questões, numa conversa promovida e organizada pela Semana Cultural de Penalva de Alva. Esta iniciativa vai ser transmitida de forma gratuita através das redes sociais e está marcada para as 18 horas.

“Cá Dentro – Conversa sobre a relação entre cultura, despovoamento e organização do território interior português” surge com o intuito de relacionar a cultura e a produção cultural com as problemáticas do despovoamento e da crescente desertificação do interior português. Pretende ser um espaço de troca de ideias e opiniões, capaz de abordar a cultura e o despovoamento através de várias perspetivas: a dos artistas, a dos produtores, a dos investigadores e a do público.

Assim, são convidados à conversa o músico Afonso Dorido, criador do projeto a solo Homem em Catarse, que discorre sobre 17 localidades do interior no seu álbum “Viagem Interior”; Luís Sousa Ferreira, criador do festival Bons Sons, programador cultural no projeto Caminhos do Médio Tejo e diretor artístico do 23 Milhas; Miguel Nascimento, investigador na área das Ciências Sociais e técnico superior na Câmara Municipal do Fundão; e ainda o realizador Tiago Cerveira, autor do projeto O Meio e a Gente, onde fotografa os lugares e os costumes da região da Beira Serra. No final da conversa, também o público será chamado a colocar perguntas aos convidados.

A Semana Cultural de Penalva de Alva é organizada anualmente pela Sociedade Recreativa Penalvense. A sua primeira edição aconteceu em 2017, depois dos incêndios que pintaram de preto as paisagens verdes do vale do Alva. Desde então que a Semana Cultural se pauta pela valorização do interior, da natureza e da tradição, através da arte, da cultura e das pessoas.

Em 2020, tendo em conta todas as restrições impostas pela realidade pandémica, a quarta edição da Semana Cultural de Penalva de Alva não pôde realizar-se. A conversa “Cá Dentro” seria um dos eventos incluídos na sua programação, que encontra agora no formato online uma nova oportunidade de discutir a cultura no interior e de levar essa discussão à casa de todos.

CÁ DENTRO

22 janeiro | 18 horas

Transmissão online gratuita

Evento: https://fb.me/e/72BXGVeSY