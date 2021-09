À Beira do Ceira@Arganil convida comunidade a explorar e fotografar o património natural do rio Ceira

O Município de Arganil promove, até ao dia 30 de setembro, o concurso de fotografia digital «à Beira do Ceira@Arganil». A iniciativa pretende desafiar a comunidade a olhar, explorar e revisitar o património natural do concelho, convidando as pessoas a partilharem fotografias que tenham como pano de fundo o rio Ceira, mais concretamente o percurso do rio situado no concelho de Arganil.

O rio Ceira nasce na Serra do Açor e passa, na sua viagem até ao rio Mondego, pela freguesia do Piódão (Malhada Chã) e pela União das Freguesias de Cepos e Teixeira (Casal Novo). As águas límpidas e frescas das Zonas de Lazer do Poço da Cesta e da Malhada Chã, envolvidas pela bela e tranquila paisagem natural, tornam-se bastantes fotogénicas e procuradas por locais e visitantes, sobretudo durante os meses de verão.

Serão valorizadas as fotografias que destaquem o património natural e sociocultural do rio Ceira no concelho de Arganil, nomeadamente os ecossistemas, as atividades culturais e de lazer, bem como as infraestruturas hidráulicas e socioculturais, como por exemplo, açudes, levadas ou moinhos de água. As fotografias devem ser enviadas até ao dia 30 de setembro, para o endereço de email geral@cm-arganil.pt, fazendo-se acompanhar da ficha de inscrição preenchida – e disponível no site da Câmara Municipal de Arganil: www.cm-arganil.pt .

As fotografias rececionadas serão submetidas à apreciação dos seguidores das redes sociais do Município de Arganil (Facebook e Instagram) e as cinco fotografias que reunirem mais likes passam à fase final, sendo avaliadas pelo júri do concurso, composto por um representante da Câmara Municipal de Arganil, um representante da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e um representante da Agência Portuguesa do Ambiente.

Serão premiadas as três fotos vencedoras:

1.º Prémio: Voucher 1 noite de estadia (2pax) nas Casas da Serra do Açor, Casal Novo – Arganil.

2.º Prémio: Voucher refeição (2pax) no restaurante “O Miradouro”, Cepos – Arganil.

3.º Prémio: Cabaz “Tradições de Cá”, com produtos locais.

Esta iniciativa é promovida pelo Município de Arganil, no âmbito do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”. O projeto é financiado pelo Programa EEA Grants, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e tem como parceiros a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a Faculdade de Engenharia da universidade do Porto, a Direção Norueguesa para a Proteção Civil (DSB – Nowergian Directorate for Civil Protection) e os Municípios de Arganil, Góis, Lousã e Pampilhosa da Serra.