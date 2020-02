9ª Feira do Fumeiro do Demo

Nos dias 7 e 8 de março todos os caminhos vão dar à 9ª edição da Feira do Fumeiro do Demo, em Vila Nova de Paiva. O Parque Urbano da freguesia de Touro recebe uma vez mais este certame, promovido pelo Município de Vila Nova de Paiva, em parceria com a Junta de Freguesia de Touro.

Com o seu âmbito alargado para dois dias, a Feira do Fumeiro do Demo continua a apostar no fumeiro típico, resultado das tradições gastronómicas ancestrais das gentes das Terras do Demo que vão passando de geração em geração.

A par de outros certames que se realizam durante o ano, a Feira do Fumeiro do Demo tem vindo a estimular uma forte dinâmica económica, através dos seus produtos de qualidade e gastronomia ímpar, que reúnem toda a riqueza do meio rural.

Ao fumeiro aliam-se ainda os produtos regionais, o artesanato, os restaurantes e tasquinhas gastronómicas, o showcoocking, a prova de fumeiro, a animação constante e as atuações musicais.

Prevista para a tarde do dia 7, a conferência Desenvolvimento Local Sustentável de Base Comunitária, é promovida pela ADDLAP, abordando temas transversais à comercialização e promoção de produtos locais. Mais tarde, o grupo “O Torreão” apresenta o seu repertório de cantares tradicionais, e ao serão atuam a Banda Magma e a DJ Rita Mendes pela noite dentro.

O espaço de showcooking traz um chef convidado para apresentar algumas propostas culinárias em que o fumeiro será o ingrediente de destaque na criação de pratos de deixar água na boca.

A animação será uma constante durante todo o certame, contando com a animação itinerante dos Caretos de Lazarim e as atuações do Grupo de Bombos de Pendilhe, do Grupo de Concertinas “Os Vouguinhas” e Fado ao Desafio com Américo Silva e Maria do Carmo. 4 Mens é o grupo de artistas convidado a encerrar o certame com os seus êxitos e o seu trabalho mais recente “Ninguém Pode Parar”.

As inscrições são limitadas e estão abertas até dia 26 de fevereiro. Mais informações no Posto de Turismo/Loja Terras de Vila Nova de Paiva. Consulte o regulamento.

Para abrir o apetite, decorrerá de 21 a 23 de fevereiro, a Mostra Gastronómica de Cozido à Regedora, nos restaurantes aderentes do concelho.