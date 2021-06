910 ANOS DE ATRIBUIÇÃO DA CARTA DE FORAL ASSINALADOS NO DIA 4 DE JULHO

Está a chegar o dia da comemoração com pompa e circunstância dos 910 anos de

atribuição da Carta de Foral ao Sátão. Danças, representações teatrais e atividades da época

farão a delícia do público no dia 04 de julho, às 15h00, em frente à Igreja de Santa Maria, junto

à Biblioteca Municipal.

Com a colaboração da Escola Municipal de Teatro e de alguns figurantes satenses está

tudo a postos para uma tarde inesquecível.

O evento irá decorrer de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde.