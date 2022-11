A pandemia de COVID-19, as subidas brutais dos preços dos factores de produção (ex.: combustíveis, electricidade, fertilizantes, rações…), a situação de seca, a instabilidade dos mercados internacionais, a inexistência de concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, os prejuízos causados por animais selvagens e fenómenos extremos e a aplicação da nova Política Agrícola Comum são algumas das questões que colocam grandes preocupações às agricultoras e aos agricultores.

É nesta situação difícil para a Agricultura Portuguesa que a CNA e filiadas exaltam a força, o trabalho e a combatividade das agricultoras e dos agricultores com a realização do 9.º Congresso da CNA e da Agricultura Familiar, em Viseu (Pavilhão Multiusos) a 6 de Novembro, às 9h30, sob o lema “Concretizar o Estatuto, Defender a Agricultura Familiar, Lutar pela Soberania Alimentar”.

Para defender a produção nacional e os rendimentos dos agricultores vamos discutir e apontar caminhos para melhores políticas para a agricultura, em particular para a Agricultura Familiar, pela Soberania Alimentar do País e por um Mundo Rural Vivo!