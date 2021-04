9.ª edição do Mark’it

No dia 1 de junho de 2021, irá realizar-se através da plataforma Zoom, a 9.ª edição do

evento Mark’it. Este evento pretende dar a conhecer os projetos que os alunos do 2º ano

da licenciatura em Marketing, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do

Instituto Politécnico de Viseu, desenvolveram ao longo do ano letivo, através da

metodologia de ensino por projeto, que fomenta o espírito de trabalho em equipa e

criatividade dos alunos, aplicando as competências adquiridas ao longo do mesmo.

Todos os anos o evento tem um tema diferente, sendo o deste ano o “Rebranding”.

O evento é dirigido a todos os interessados no Marketing, desde professores a alunos do

ensino superior, secundário e profissional, a empresários e profissionais da área e

outras. Terá início às 14:00 horas, com uma sessão de abertura seguida das

apresentações dos projetos Mark’it. As apresentações serão comentadas por um júri

conceituado na área do Marketing, estando já confirmadas as presenças de Bárbara

Sobrado, Diretora da Viseu Marca e do Luís Marques, Diretor executivo da M&A

Creative Agency. O evento finaliza

com a entrega dos prémios aos grupos vencedores e com um After Party.

Conscientes de que este ano as condições para a realização de eventos não são as usuais,

o que obriga a que as pessoas tenham de reunir-se online, de forma a garantir a

segurança de todos, a organização do Mark’it está a preparar um evento com momentos

inesquecíveis, que ninguém vai querer perder. De destacar que será sorteada uma

surpresa entre os participantes no evento, mas só para os que se inscreverem até ao dia

28 de maio. A inscrição é gratuita e pode ser efetuada em https://projetomarkit.pt/.

Como já é tradição, mais uma vez, a organização do Mark’it escolheu uma causa

solidária para apoiar, que este ano é a Cáritas Diocesana de Viseu, à qual se pretende

entregar roupa e doações monetárias angariadas através de contribuições dos

participantes. Neste âmbito, a organização convida todos os que queiram a contribuir

para esta causa.

Por fim, a organização gostaria de deixar um agradecimento especial aos patrocinadores, sem os

quais este evento não seria possível: Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia e

Gestão de Viseu, Cinemas NOS, MyIced, Pastelaria Batalha, Associação Portuguesa dos

Profissionais de Marketing (APPM) e Montebelo.

Mais informações disponíveis na página do evento https://projetomarkit.pt/ ou através das redes

sociais https://www.facebook.com/projeto.markit e https://www.instagram.com/projetomarkit/.