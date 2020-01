7º FESTIVAL DE SOPAS E ENCONTRO DE RANCHOS – DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO

18 Associações, 10 ranchos folclóricos e milhares de litros de sopa. Vem aí o 7º Festival de Sopas de Sernancelhe

A poucos dias da 7ª edição do Festival de Sopas e Encontro de Ranchos, Sernancelhe prepara-se para acolher milhares de pessoas para aquele que é um evento singular, que alia a manifestação etnográfica proporcionada por dez ranchos folclóricos do nosso País ao saber ancestral da confeção das sopas. Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, 18 associações do concelho vão criar milhares litros de sopa, prometendo sabores distintos, ricos em produtos endógenos, condimentados com cultura, tradição e as marcas autênticas da identidade sernancelhense. Na abertura oficial do evento estará o Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro, Nuno Gonçalves, que é também Presidente do Município de Torre de Moncorvo.