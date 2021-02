70 Mil Euros para projetos culturais de caráter não profissional

A 3ª edição do Programa de Apoio à Ação Cultural na Região Centro foi

adaptada às atuais condições de produção e fruição cultural

A Diretora Regional de Cultura, Suzana Menezes, apresentou hoje a 3ª edição

do Programa de Apoio à Ação Cultural na Região Centro, a sessão online

contou com mais de 270 participantes em permanência, de vários distritos do

país. O PAAC tem como prioridade apoiar a atividade cultural da região

através do apoio a iniciativas que estimulem a capacitação das comunidades

locais, do fortalecimento do tecido cultural não profissional, da

estimulação da criação de redes culturais nos territórios e de uma política

de qualificação dos agentes culturais não profissionais. É nesse sentido que

a Direção Regional de Cultura do Centro reforça este programa suportado

exclusivamente através do seu Orçamento. São 70 mil euros, mais 17% face a

2020, para projetos nas áreas da criação artística, da difusão das artes do

espetáculo, das artes plásticas, da difusão e formação de cinema e

audiovisual, e da edição. O apoio é atribuído mediante um processo de

avaliação de mérito, de natureza qualitativa e quantitativa e de acordo com

os critérios apresentados no regulamento disponível no website da DRCC –

culturacentro.gov.pt .

2021 traz algumas novidades ao PAAC a primeira é o lançamento do programa de

formação dos agentes culturais. A Direção Regional de Cultura do Centro

defende a formação dos agentes culturais não profissionais como forma de

apoio à cultura, “oferecer ferramentas que permitirão uma melhor valorização

e dinamização de cada projeto cultural resultará no crescimento sustentado

destas estruturas” afirma Suzana Menezes. Entre fevereiro e julho de 2021

serão realizados três workshops: “Como elaborar um projeto cultural?”,

“Plano de comunicação para projetos culturais”, “Mecenato e patrocínio de

projetos culturais”. Estes não serão exclusivos para candidatos ao PAAC,

admitindo a inscrição de qualquer agente cultural, não profissional,

(retirar) da região centro. A participação nos workshops é gratuita.

A segunda novidade, e que se torna mandatória face à forma como passámos a

viver, a fazer e a usufruir da cultura, é a inclusão da modalidade online no

regulamento. Os projetos de criação e difusão artística e os projetos de

difusão e formação de cinema e audiovisual poderão agora ser realizados em

modo presencial ou virtual, desde que feitos e transmitidos em tempo real.

Também as despesas com licenças e recursos técnicos para a realização do

streaming são agora elegíveis.

Por último, a criação de subcritérios de avaliação, esta medida permitirá

aos candidatos a preparação de uma candidatura mais rigorosa e a obtenção de

uma avaliação mais justa.

As candidaturas ao Programa de Apoio à Ação Cultural na Região Centro

decorrem de 1 de fevereiro a 31 de março, em culturacentro.gov.pt, os

resultados serão divulgados a partir de 30 de abril.

Entre o conjunto de atribuições e competências das Direções Regionais de

Cultura, encontra-se o apoio a iniciativas culturais, de caráter local ou

regional, realizadas por agentes e estruturas de caráter não profissional.

Neste contexto, a Direção Regional de Cultura do Centro, implementou, em

2019, o Programa de Apoio à Ação Cultural. No último ano, o PAAC apoiou 32

projetos, em 15 concelhos da região centro, num investimento de mais de 60

mil euros.