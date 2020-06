7 MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR – ABERTURA DAS VOTAÇÕES

No próximo domingo, as 7 Maravilhas da Cultura Popular estarão em direto de Bragança, para uma emissão especial ao longo do dia com Vanessa Oliveira e José Carlos Malato.

Bragança será a cidade anfitriã da final da edição deste ano, que terá lugar em setembro. Mas para chegarmos aí teremos de apurar os nossos finalistas. Assim, no próximo domingo, iremos revelar os números de telefone e proceder à abertura das votações. Claro que vamos aproveitar para conhecer o que Trás-os-Montes tem para nos mostrar.

7 Maravilhas da Cultura Popular em direto de Bragança com José Carlos Malato e Vanessa Oliveira numa emissão ao longo do dia, entre as 11h30 e as 13h00 e das 15h15 às 20h00, na RTP1.