6ª Feira do Mel & Artesanato em Pendilhe

A 6ª edição da Feira do Mel & Artesanato já tem data marcada. Nos dias 17 e 18 de setembro, o Largo da Latada em Pendilhe acolhe este certame, numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Pendilhe e o Município de Vila Nova de Paiva.

A apicultura é uma das atividades mais praticadas nesta freguesia, aliada à flora natural típica como a urze e a urgueira, entre outras, resulta na produção de mel de qualidade, um dos produtos de referência desta localidade beirã.

A 6ª Feira do Mel & Artesanato tem início a 17 com a atividade Andar&Correr Pendilhe e com a atuação do Grupo de Concertinas Forno Musical.

No domingo, 18, o programa abre em tom de festa com a arruada pelos Bombos de Pendilhe, seguindo-se uma missa solene em honra de Santa Isabel, a abertura oficial da Feira, a assinatura da Carta de Compromisso que formaliza a adesão da aldeia de Pendilhe à rede de Aldeias de Portugal, no âmbito do projeto: “ALDEIAS DE PORTUGAL – Consolidação e Replicação Nacional”

e o 3º Concurso de Mel.

O mel, o artesanato, os produtos típicos e a animação musical marcam esta edição da Feira do Mel e Artesanato, à qual se alia o Festival de Folclore com as atuações dos Ranchos Folclóricos As Capuchinhas de Pendilhe, Amizade de Telões (Amarante), Flores do Campo (Pinhel) e do Grupo Etnográfico As Tricanas de Vildemoinhos (Viseu).

O grupo 7 Saias sobe ao palco, pelas 18h30 com um repertório que alia a música tradicional aos novos ritmos. O Bando das Gaitas encerra este certame que conta ainda com porco no espeto.