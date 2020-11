500 ANOS DA CIRCUM-NAVEGAÇÃO MARCADOS EM TABUAÇO

Inserida no projecto “Um Traço por Magalhães”, uma nova pintura trará a dignidade há muito exigida no espaço adjacente a um dos principais núcleos urbanos da Vila e contará com a participação da comunidade escolar.

O projecto “Um Traço por Magalhães” está a deixar a marca de Fernão Magalhães por todo o país e por vários locais do Mundo onde se verifica a presença da Comunidade Portuguesa e Tabuaço não é excepção.

Das mãos dos muralistas Joana Brito e Ricardo Miranda, a quem se associarão alunos do Agrupamento de Escolas, a pintura criada para Tabuaço tem como tema a vontade, a força e a perseverança necessária para alcançar um objetivo. A imagem, que será pintada no muro adjacente ao Pavilhão Gimnodesportivo, espaço onde se incluem ainda o complexos desportivos associados às Piscinas Municipais e Cobertas, e que de alguma forma dará a dignidade exigida àquele espaço, recriará um grupo de pessoas unidas para um esforço comum, o círculo como símbolo do nascimento e do conhecimento que surge com a Circum Navegação de Fernão Magalhães.

Os trabalhos devem iniciar ainda no decorrer do mês de Novembro e finalizada a obra constará no mural um QR Code onde será disponibilizada a informação complementar sobre o projecto e a sua realização. Por forma a não quebrar o efeito surpresa, a Câmara Municipal não avança, para já, coma imagem aprovada para a pintura.