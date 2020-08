5 locais a incluir no seu Roteiro Religioso em Portugal

Apesar da pandemia, já é possível viajar pelo país, desde que sejam mantidos os cuidados de segurança. Sendo assim, porque não renovar a sua fé e esperança com uma rota de locais religiosos em Portugal?

Lembre-se de verificar quais os cuidados que estão a ser implementados por cada local inserido no seu roteiro. Nos museus, por exemplo, as regras são rígidas; o uso de máscaras e o cumprimento das distâncias de segurança são condições obrigatórias.

5 locais que não podem faltar no seu roteiro

1. Santuário do São Bento da Porta Aberta

O local, só por si, já tem uma arquitetura e história cativantes, mas e se lhe dissermos que este santuário está inserido no Gerês? Além de um monumento incrível, conseguirá visitar parte do Parque Natural do Gerês e, ainda, ter vistas incríveis ao redor do monumento.

Caso a sua visita seja feita em grupo, e desde que tenha um número mínimo de 10 pessoas e máximo de 55, pode fazer a reserva de uma visita guiada. A visita dura cerca de uma hora e será uma forma de conhecer um pouco mais sobre a história de São Bento e a origem do santuário.

2. Fátima e o seu Museu de Cera

O Milagre de Fátima é a razão pela qual os turistas portugueses incluem este local nos roteiros religiosos. Aliás, este milagre ficou tão conhecido, que foi além de Portugal, tendo sido partilhado em meios de comunicação em todo o mundo.

O Museu de Cera surgiu com o objetivo de relatar os episódios desse acontecimento e conta com 32 cenas e 120 figuras. Em média, a visita a este museu dura 35 minutos.

Os bilhetes para entrada no museu são grátis para crianças até aos 6 anos e os estudantes têm desconto, assim como os bilhetes familiares.

3. Mosteiro de Alcobaça

Se quer locais para visitar com alguma rapidez, o Mosteiro de Alcobaça não deve fazer parte do seu roteiro. Este mosteiro tem uma beleza encantadora e uma arquitetura que merece toda a sua atenção, portanto reserve um dia inteiro para ver o local em família.

O bilhete para entrar no mosteiro tem um custo de 6,00€, mas existem dias em que a entrada é gratuita, como os domingos e feriados até às 14 horas. Crianças até aos 12 anos podem entrar no local gratuitamente.

Este mosteiro está em funcionamento desde que os visitantes cumpram as condições de segurança exigidas.

4. Museu de Arte Sacra da Covilhã

Um museu de arte sacra que ficaria bem no seu roteiro é o Museu de Arte Sacra da Covilhã. Este museu, além das salas de exposição permanente e temporária, tem um jardim interior e uma capela.

A pedra basilar do percurso deste museu são os 7 sacramentos propostos pela igreja católica, sendo este um tema de interesse para os amantes de arte sacra.

5. Mosteiro dos Jerónimos

Por último, não podia deixar de faltar o Mosteiro dos Jerónimos, um monumento que faz parte do Património Mundial da UNESCO. A entrada no monumento tem um custo de 10,00€, mas as crianças até 12 anos estão isentas de pagamento.

Se preferir, para ter uma visita mais calma e com partilha de toda a história envolvida, pode fazer a reserva de um guia através dos contactos da página do museu. Nessa mesma página, terá todas as informações relevantes sobre o mosteiro.

Esta é a seleção de locais religiosos que temos para si. Adicionou algum à sua listagem?

