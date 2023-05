5 Aspetos a Analisar Antes de Pedir Um Crédito

Em 2022, o aumento generalizado dos preços em 7,8% relativamente ao ano anterior, não facilitou a vida às famílias portuguesas que viram o seu poder de compra a diminuir.

Já, no presente ano de 2023, apesar da taxa de inflação estar a baixar de mês para mês, assistimos a muitos aumentos, como, por exemplo:

Pagamento das rendas/prestações da casa;

Faturas da água, luz e telecomunicações;

Outros bens e serviços essenciais.

Estes aumentos constantes fazem com que o nível de poupança das famílias seja cada vez menor. Aliás, a taxa de poupança dos portugueses é menos de metade da média da zona euro — enquanto Portugal atingiu somente os 6,6%, a zona euro encontra-se com 13,9%.

Por isso, a solução para resolver os problemas financeiros é muitas vezes encontrada na contratação de créditos ao consumo. Estes empréstimos são mais fáceis de serem obtidos e permitem que as famílias consigam obter a liquidez necessária rapidamente.

Contudo, por muita urgência que uma pessoa possa ter em obter dinheiro, deverá analisar com calma determinados parâmetros antes de assinar um contrato com alguma instituição de crédito.

Assim, vamos indicar os 5 principais aspetos de análise no momento de contratar um empréstimo urgente para hoje:

1. Analisar a TAEG (Taxa Anual Efetiva Global)

A TAEG mede o custo total do empréstimo em forma de percentagem a cada ano. Ou seja, este é o principal parâmetro que deverá utilizar como referência para escolher uma entidade financeira em detrimento de outra.

Na prática, quando maior for a TAEG, mais caro irá ser o empréstimo contratado.

2. Analisar Prazo do Contrato e Montante Solicitado

Estes são dos parâmetros que mais fazem oscilar a TAEG dos empréstimos. Por isso, o cidadão deverá ter noção que quanto maior for o prazo de pagamento, mais prestações terá de pagar, logo mais caro irá ficar o empréstimo.

No mesmo sentido, quanto mais dinheiro solicitar a uma instituição, maior será o valor total (MTIC) a pagar por este.

3. Selecionar Uma Finalidade de Crédito

Os créditos ao consumo podem ser adquiridos para diversas finalidades. Por exemplo, um crédito para formação tem diversos benefícios e apresenta taxas de juro mais baixas do que um crédito para férias ou sem finalidade.

Caso o valor necessário seja elevado ao ponto de não conseguir pagar a dívida na sua totalidade no próprio mês, evite utilizar o cartão de crédito como forma de financiamento — as taxas de juro podem atingir os 16,9%.

4. Crédito Com Dois Titulares

Quanto mais garantias uma instituição de crédito tiver, mais baixas podem ser as taxas de juro aplicadas ao seu contrato e mais facilmente o pedido de crédito será aprovado.

Se o crédito tiver dois titulares, mais rendimentos serão contabilizados no cálculo da taxa de esforço — taxa utilizada para a aprovação/rejeição de um pedido de crédito, representa a relação entre os encargos financeiros e os rendimentos líquidos mensais dos titulares do contrato.

5. Analisar a Viabilidade de Contratar Um Seguro

Ao contratar um crédito, o consumidor poderá escolher se pretende adquirir um seguro ou não — é opcional. No entanto, ao aderir a um, o custo será incluído na TAEG e a prestação mensal será superior.

Por um lado, este custo adicional poderá ter um “peso” importante na mensalidade, mas, por outro, acaba por ficar protegido de situações inesperadas — como desemprego ou doença. Além disso, a contratação de um seguro pode ser vista por parte da instituição financeira como uma garantia de pagamento, o que poderá ajudá-lo a que o pedido de empréstimo seja aprovado mais facilmente.

Analise se no seu caso, em particular, vale a pena avançar com a contratação de um seguro.

Em Suma…

Uma vez que, as taxas de juro apresentadas podem variar conforme vários fatores, entre os quais a credora, evite contratar um empréstimo sem antes fazer simulações em diversas instituições de crédito.

Além disso, se procura um crédito urgente, é compreensível que dê prioridade a uma instituição que prometa um financiamento em 24 horas úteis, em vez de uma que demore vários dias a disponibilizar o capital na sua conta bancária.

Todavia, hoje em dia a maioria das credoras consegue tratar de todo o processo de financiamento em dois a três dias úteis. Por isso, evite que o tempo de aprovação e de obtenção do dinheiro na conta seja um fator de decisão importante na escolha pela entidade ideal.

Apesar de estar a precisar de dinheiro, não tenha pressa na hora de analisar as diversas propostas de crédito que lhe serão fornecidas.

Em suma, evite contratar um empréstimo que comprometa a sua estabilidade financeira a médio/longo prazo. Entrar em incumprimento com uma financeira poderá trazer consequências bastante negativas para os titulares do contrato.