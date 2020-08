4ª MEIA MARATONA DE TONDELA – ECOPISTA DO DÃO | A CORRIDA DA NATUREZA (MMTED-CN) ADIADA PARA 02 DE MAIO DE 2021

Considerando as normas e recomendações da Direção-Geral de Saúde, no que concerne à realização de eventos desportivos que potenciem o ajuntamento de um elevado número de pessoas num mesmo espaço, sem que se possam garantir as regras de distanciamento social de segurança, e na plena convicção da salvaguarda da segurança e saúde de todos os participantes, a organização da MMTED-CN informa que a IV edição da MMTED-CN será adiada para o dia 02 de maio de 2021.

Assim, todos os participantes já inscritos na prova que estava prevista para 2020 asseguram a sua participação na Meia Maratona de Tondela de 2021.

A organização da MMTED-CN informa ainda que continua a trabalhar diariamente para que a edição de 2021 supere as expetativas de todos os participantes, demonstrando, mais uma vez, a enorme capacidade de bem receber, que tem pautado este evento desde a sua primeira edição.