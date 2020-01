40 ANOS PV – 40 ANOS A GERAR FUTUROS

Para dar a conhecer o Programa das Comemorações dos 40 Anos do Politécnico de Viseu (40 ANOS PV) convidamos o vosso órgão de comunicação social a estar presente numa Conferência de Imprensa, a decorrer na Escola Superior de Educação de Viseu, no próximo dia 29 de janeiro, quarta-feira, pelas 11 horas.

Estarão presentes João Monney Paiva, presidente do PV; Joaquim Alexandre Rodrigues (comissário dos 40 ANOS PV), António Almeida Henriques e Ângelo Mendes Moura, (presidentes das câmaras de Viseu e Lamego, respetivamente).

Em 26 de dezembro de 1979, foi definida a rede de estabelecimentos do ensino superior politécnico em Portugal, tendo sido nessa data determinada a criação do Politécnico de Viseu (PV) (Decreto-Lei n.º 513-T/79, de 26 de dezembro).

É nesse contexto que o PV está a comemorar, desde 26 de dezembro de 2019, os 40 anos do ensino superior politécnico em Viseu, com a data de 26 de março de 1983 a marcar a inauguração e início oficial de atividade da Escola Superior de Educação de Viseu, a primeira do país a entrar em funcionamento.

Com estas comemorações pretende-se reforçar as relações do PV com o território e a comunidade, bem como afirmar o ensino superior politécnico como motor de desenvolvimento através da ciência, tecnologia e cultura.

A organização das comemorações dos 40 anos do Politécnico de Viseu está a cargo de um grupo diversificado de docentes, não docentes e estudantes do Politécnico, com a coordenação de Joaquim Alexandre Rodrigues. Para além das várias unidades orgânicas e serviços do PV, um vasto conjunto de parceiros estão a contribuir com iniciativas a realizar no âmbito dos 40 ANOS PV, que vai ligar a atual comunidade escolar com as anteriores gerações e a comunidade em geral.