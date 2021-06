3ªs Jornadas do Ensino Profissional na Escola Secundária Viriato

Decorreu, no dia 21 de maio de 2021, mais uma edição das Jornadas do Ensino Profissional organizadas

pelos Cursos Profissionais da Escola Secundária Viriato.

Apesar das circunstâncias e limitações a que a pandemia obriga, respeitando as orientações de

funcionamento emanadas da tutela, realizaram-se as 3 as JEP com um programa diversificado, de elevada

qualidade, que foi ao encontro das solicitações dos alunos dos Cursos Profissionais de: Desporto, Auxiliar

de Saúde, Manutenção Industrial, Informática, Comunicação e Serviço Digital e Técnico Comercial.

Mais de duas centenas de alunos do ensino profissional da escola assistiram a algumas das atividades em

plataformas digitais de comunicação e participaram presencialmente em oficinas de trabalho específicas

para o seu curso. Mantendo a abertura à comunidade, algumas dezenas de participantes externos (alunos

e professores de outras escolas e profissionais das áreas profissionais visadas) puderam assistir aos

diferentes momentos formativos em que se inscreveram através da transmissão em direto, em diversas

plataformas digitais de comunicação, que a escola proporcionou.

Este dia repleto de desafios tecnológicos bem-sucedidos, de aprendizagens significativas, promotor de

competências para o século XXI e que, certamente, contribuirá para a tomada de consciência sobre a

importância da aprendizagem ao longo da vida, resultou da estreita colaboração entre todos os elementos

da equipa de organização, na qual o empenho e o sentido de responsabilidade dos alunos mais

diretamente envolvidos foi determinante. Na voz dos próprios alunos: “Foi uma experiência incrível!”, “Foi

um dia em que pudemos aprender coisas novas e as dinâmicas da Viriato.”, “Obrigado pela oportunidade e

pela confiança que depositaram em nós para concretizar este projeto.”, “Que venham mais Jornadas!”.