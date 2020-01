3ª Edição do Festival Internacional de Cartoons arranca em Tondela a 06 de fevereiro

A galeria de exposições do Mercado Velho de Tondela vai receber, a partir do próximo dia 06 de fevereiro, o III Internacional School Cartoon Festival, o único festival de cartoons no mundo que é organizado por uma escola, em parceria com um município.

Nesta iniciativa – que tem a Escola Secundária de Molelos (Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo) como mentora, contando com a colaboração do Município de Tondela – estarão patentes trabalhos de humor gráfico de alunos e artistas de 25 países.

Nesta mostra irá então encontrar trabalhos de alunos e artistas da Arménia, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Costa Rica, Egito, Espanha, Indonésia, Índia, Irão, Kosovo, Itália, Marrocos, México, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, Macedónia, Rússia, Sérvia, Turquia, Ucrânia e Usbequistão.

De acordo com Ricardo Ferreira, da organização do evento, foram recebidos cerca de 500 trabalhos, sendo mais de uma centena provenientes de alunos de escolas estrangeiras.

“Temos participações de dezenas de países. Trata-se de um recorde absoluto de participações num festival para escolas e que decorre num concelho do interior do país”, sublinhou.

Já a vereadora da Educação do Município de Tondela, Sofia Ferreira, apontou que é prática do Município de Tondela apoiar eventos inovadores e que marquem pela diferença.

“Ao longo dos anos temos sido desafiados a apoiar este evento e temos assistido ao seu crescimento gradual, quer em número de participantes, quer em termos de qualidade”, referiu.

Esta 3ª edição, que irá decorrer até dia 16 de fevereiro, explora mais uma vez os Direitos Humanos, direcionando a abordagem especificamente para a temática da alimentação.

A inauguração do Festival de Cartoons está agendada para as 18.00 do dia 06 de fevereiro, tendo neste dia a participação especial do consagrado cartoonista Pedro Silva e ainda o músico Diogo Mendes, que irá fazer o acompanhamento musical com a guitarra de Coimbra.

Destaque também para o dia 11 de fevereiro, em que estará Luís Costa a fazer caricaturas ao vivo, a partir das 14:00.

Na agenda do Festival figura ainda a realização de um workshop, ao longo do dia 14 de fevereiro. Intitulado “Um cartoon animado”, trata-se de um workshop de cinema de animação em ‘stop motion’, dinamizado pelo professor Ricardo Ferreira.