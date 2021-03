360hyper: Abre novas lojas em Aveiro, Viseu e Santa Maria da Feira

O 360Hyper, o primeiro marketplace de supermercados em Portugal, chega agora a mais três cidades

portuguesas: Aveiro, Viseu e Santa Maria da Feira. Estas foram as cidades escolhidas para alargar a sua

área de operação, depois da Grande Lisboa, Grande Porto, Braga e Torres Vedras.

Pode encontrar mais de 30 000 produtos, com centenas de promoções diárias, nas várias gamas

disponíveis: produtos de mercearia, massas e conservas, frescos, congelados, produtos de higiene pessoal

e para o lar, bebidas e puericultura.

“Este é mais um passo na direção aos objetivos propostos de expandir a área de atuação a nível nacional,

até ao final do ano, oferecendo assim a mais portugueses a possibilidade de comprar no seu

supermercado favorito, sem sair de casa e receber as suas compras até 4 horas.” refere Nuno Serradas

Duarte, CEO do 360hyper.

Para celebrar, o 360hyper está a oferecer portes grátis a todas as encomendas acima dos 50€, nas 3

cidades novas, até dia 31 de março.