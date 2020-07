Mangualde acolhe, até 7 de agosto, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a exposição “30 anos do Fim da Produção do 2CV em Mangualde”. Esta mostra enquadra-se na comemoração dos 30 anos sobre a produção do último 2CV a nível mundial, nas instalações da Citroën Lusitana, em Mangualde. A inauguração da mostra teve lugar dia 27 de julho, respeitando todas as regras da DGS. Começou com uma singela cerimónia no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, seguida de um desfile de 2CV pelas ruas de Mangualde até à Biblioteca Municipal, onde se inaugurou a exposição. O momento contou com as presenças de Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, José Luis Mosquera, Diretor da PSA Mangualde, Gabriel Lopes, Presidente do Clube 2CV Mangualde e Pedro Carvalho, Presidente do Clube Clássicos Citroën Portugal.

AÇÃO DE MANGUALDE AOS CARROS MÍTICOS 2CV E DS-BOCA DE SAPO, VALORIZA O NOSSO CONCELHO E REFORÇA A NOSSA ATRATIVIDADE NUM EIXO DIFERENCIADOR” (…)

– ELÍSIO OLIVEIRA

O Presidente da Câmara de Mangualde contextualiza: “A indústria automóvel implantou-se em Mangualde, começando a produzir desde 1964, precisamente com o 2CV, tendo o último sido produzido em 27 de julho de 1990. Esta indústria foi indutora de novas profissões e competências e de forte contributo para o desenvolvimento do nosso território. A apropriação e desenvolvimento da ligação de Mangualde aos carros míticos 2CV e DS-Boca de Sapo, valoriza o nosso concelho e reforça a nossa atratividade num eixo diferenciador”.

“Havendo amantes do 2CV e clubes de amigos do 2CV por todo o mundo, atentos à informação, efemérides como esta e eventos relacionados com o 2CV, põem Mangualde no mapa”, conclui ainda Elísio Oliveira.

A Biblioteca estará ainda especialmente aberta no dia 1 de agosto, sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h para visitas à Exposição. Nesta exposição constam painéis a contar a história da fabricação do 2CV em Mangualde, assim como miniaturas a demonstrar a evolução dos modelos produzidos, terminando na réplica em miniatura da cena do último dia. Possui ainda peças, posters e documentos memoráveis do 2CV.

Os promotores da exposição são a Câmara Municipal de Mangualde, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e o Clube 2CV Mangualde.