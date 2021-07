3 Ângulos das Artes – Oficinas de Serigrafia, Fotografia e Artes Plásticas

O 3 Ângulos das Arte é um projeto criado pela Direção Regional do Centro do Instituto

Português do Desporto e Juventude, no âmbito das suas atribuições e com base no

legado histórico das suas melhores práticas de promoção da educação não formal dos

jovens.

Objetivos:

– Oferecer, fundamentalmente à comunidade jovem, um espaço de educação não

formal aberto e livre;

– Realizar regularmente oficinas de artes gráficas – artes plásticas, fotografia e

serigrafia, explorando diversas técnicas e metodologias com o objetivo de potenciar a

criatividade, o sentido estético, a inovação e o espírito crítico artístico, promover o

desenvolvimento de competências sociais, comunicacionais e expressivas, que

possibilitem aos jovens uma participação ativa na vida cívica e cultural, além de serem

uma fonte e um espaço de lazer.

– Divulgar sistematicamente o trabalho desenvolvido pelos participantes nas diversas

oficinas;

Período de execução:

15 de julho a 15 de dezembro de 2021

Metodologia:

As Oficinas de Artes são um espaço prático de observação, experimentação e treino

das artes gráficas a funcionar regularmente às quartas e quintas-feiras, das 16:00 às

18:00 horas e às sextas-feiras, das 11h às 12h30 e das 16h às 17h30 horas, no

IPDJ/Viseu, em que os participantes, devidamente orientados, terão a liberdade de

escolher o seu tempo e o seu percurso de trabalho.

Além da aprendizagem regular, os participantes terão a oportunidade de realizar

vários workshops específicos, orientados por artistas convidados.

Inscrição:

A inscrição é gratuita, mas limitada a 10 participantes para as oficinas de artes plásticas

e fotografia e a 3 participantes para serigrafia, por projeto, de modo a serem

observadas as normas e instruções definidas pela DGS, no âmbito da atual pandemia

por Covid-19.

Inscrições e informação adicional:

viseu@ipdj.pt ou luis.correia@ipdj.pt