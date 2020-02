2ª PROVA DO CORTA-MATO DO MONTEMURO

O Município de Castro Daire em parceria com a Associação de Atletismo de Viseu, a Associação Cultural, Desportiva, e Recreativa de Colo de Pito, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Relvense, e a Junta de Freguesia das Monteiras, realiza no próximo dia 29 de fevereiro, sábado, pelas 15h00, no Parque do Santuário da Senhora da Ouvida, o Corta-Mato do Montemuro, prova na qual está inserido no Campeonato Distrital de Corta-Mato longo da Associação de Atletismo de Viseu.

A prova marca o arranque do “Circuito Municipal de Corrida e Marcha Pedestre – (Per)correr Castro Daire 2020”. Iniciativa esta que consiste na realização de um calendário anual de corridas de atletismo em percursos predominantemente em natureza, utilizando os percursos pedestres implementados no território, complementados por caminhadas e provas de BTT.

Ainda no mesmo dia, pelas 20h30, decorre no Auditório do Centro Municipal de Cultura de Castro Daire, a entrega de prémios finais referentes “(Per)correr Castro Daire”, onde estão previstos vários momentos de animação que irão abrilhantar a gala.