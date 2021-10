Caminhada pela Vida 2021

Em 2018, Viseu foi incluída nas cidades portuguesas com “Caminhada pela Vida”! O mesmo ocorreu no

ano seguinte. Porém, em 2020 não se realizou tal evento por força das condições de luta pandémica

vividas.

Este ano, 2021, na tarde do próximo dia 23 de outubro, teremos de novo e sob a coordenação

nacional da Federação português Pela Vida, a “Caminhada pela Vida” na cidade de Viseu, prevendo-se

a presença de um número significativo de “caminhantes” em favor dos valores da Vida, evidenciando

uma sensibilidade especial e atuante para com as pessoas mais débeis em qualquer fase da vida.

Viseu associa-se, portanto, a outras cidades – Braga, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Lisboa,

Évora e Funchal, concretizando uma só caminhada com um lema nacional, que é um apelo: “Escolhe a

Vida”!

A concentração será a partir das 14:30h e ocorrerá nas imediações da estátua ao herói lusitano, no

Campo de Viriato, logo após a “Porta de Viriato” de acesso ao espaço da Feira de São Mateus.

Após a necessária organização de todas as pessoas que vierem a marcar presença, serão incorporados

os grupos organizados de modo a que o início da marcha possa ter início às 15:00h.

A deslocação dos apoiantes aos Valores da Vida far-se-á pelo trajeto antecipadamente definido e

traçado em mapa de orientação que é objeto de divulgação.

A caminhada fará o seguinte trajeto:

– Percorrerá toda a Avenida Emídio Navarro, ladeando a Casa da Ribeira, o Teatro Viriato, o Soldado

Desconhecido até à Rotunda junto ao Jardim de Santo António e Bairro da Misericórdia.

– Daí segue pela Avenida Capitão Silva Pereira percorrendo-a na totalidade até à Rotunda de Santa

Cristina;

– Desse local prossegue no acesso pedonal à Rua Formosa para a percorrer em toda a sua extensão,

até à Praça da República/Rossio, local onde terminará o desfile.

– Na zona central, em frente à entrada principal do edifício dos Paços do Concelho ocorrerá um

momento cultural e algumas intervenções dos representantes da ADAV-Viseu e das entidades

convidadas que entenderem marcar presença e usar da palavra.

– Por volta das 17 horas prevê-se a desmobilização dos “caminhantes” dando-se por finalizada a

Caminhada pela Vida 2021 em Viseu.

Nota: Esta descrição sintética da atividade agendada pretende ser uma indicação formal junto de

todas as entidades competentes para viabilizar e apoiar esta manifestação