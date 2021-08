Carlos Portugal (PS) quer atrair jovens para Tabuaço

O Bloco de Esquerda oficializou, hoje, a sua candidatura à Assembleia Municipal de

Lamego. A candidatura encabeçada por Carolina Leite reflete um projeto coletivo

que junta diversas pessoas de diferentes idades e com diferentes ligações ao

Concelho de Lamego, mas com um compromisso comum – responsabilidade para

com todas e todos os Lamecenses.

Durante o mandato 2017-2021, o Bloco, ainda que sem representatividade nos

órgãos autárquicos interveio em diversos assuntos locais, nomeadamente questões

ambientais, saúde, transportes, educação e ação social.

Quando falamos em questões ambientais, falamos por exemplo das sucessivas

descargas ilegais de efluentes efetuadas no rio Balsemão (Bairro da Ponte).

Descargas, que o Bloco denunciou duas vezes junto do SEPNA, da APA e da Câmara

Municipal de Lamego sem nunca ter obtido uma resposta. Atualmente, a zona do

Rio Balsemão afeta a banhos encontra-se interdita a todas as atividade lúdicas,

situação para a qual o Bloco alertou aquando das denúncias efetuadas.

Relembramos também que estivemos junto da população de Sampaio, freguesia da

Penajóia que até 2020 não tinha acesso à rede de água pública de abastecimento.

Ouvimos e falamos com a população, questionamos a Câmara Municipal que

acabou por iniciar as obras de transporte e tratamento de águas residuais no ano

transato.

Neste sentido, a candidatura que hoje apresentamos à Assembleia Municipal de

Lamego manifesta a vontade de continuar a trabalhar junto das pessoas, mas com

uma voz verdadeiramente ativa e representativa na Assembleia Municipal. Uma

voz que faça a diferença no quadro político bipartidário e que agite o marasmo

lamecense.

Candidatamo-nos à Assembleia Municipal com propostas concretas e que visam

um Concelho mais justo, mais igualitário, mais sustentável. Para a candidatura do

Bloco de Esquerda, é urgente a criação de um gabinete de apoio às vítimas de

violência doméstica e pessoas LGBTQI+ e, neste âmbito, a criação e efetiva

implementação de políticas públicas de igualdade de género. É essencial garantir

que todos e todas os munícipes tenham acesso a rede de abastecimento de água e,

ainda, que o preço desta seja justo. É igualmente importante trabalhar para a

fixação de jovens no Concelho e, para isso, garantir que estamos dotados de

serviços públicos de qualidade, nomeadamente saúde, educação e transportes. Por

último, garantir a boa conservação dos cursos de água e estimular a cultura serão

também propostas pelas quais nos debateremos.

Assim, o Bloco pretende fazer a diferença junto de todas as pessoas.