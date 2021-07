Inauguração da Sede de Campanha Liberal

Na tarde de 24 de julho, a Iniciativa Liberal Viseu inaugurou a sua sede

da campanha “Viseu Mais Liberal” para as Eleições Autárquicas deste

outono, voltando a inovar e quebrar com o que considera ser “política do

passado”, apostando numa sede itinerante constituída por um conjunto de

jardim que se moverá com a campanha ao longo das próximas semanas ao

longo do concelho de Viseu.

Em linha com o foco nas ideias em detrimento da personalização da

campanha eleitoral, da recusa da participação na proliferação de

cartazes pela cidade ou o que consideram ser “despesismo e incapacidade

de modernizar e fazer mais com menos”, Fernando Figueiredo e Pedro

Pereira acreditam que a reaproximação com os cidadãos e o afastamento da

habitual “visita a capelinhas a cada 4 anos” é o caminho para quebrar o

divórcio do cidadão comum com a política.

O médico de 25 anos e cabeça-de-lista à Assembleia Municipal, Pedro

Pereira afirma que “a candidatura “Viseu Mais Liberal” é, seguirá,

naturalmente o mote da Iniciativa Liberal: liberdade em toda a linha.

Mais liberdade económica para cidadãos e para empresas, mais liberdade

social para que Viseu seja uma cidade inclusiva para todos e mais

liberdade política. O esforço de inovação que estamos a fazer com esta

candidatura é também uma forma de promover liberdade política,

importando esta nova forma de estar na e fazer política para as

instituições democráticas, que estão há décadas fechadas em si mesmas e

na mesma maneira bafienta e desatualizada de agir”.

Perante os muitos apoiantes que se apresentaram no Rossio, Fernando

Figueiredo, o cabeça-de-lista ao Executivo Municipal, atesta que “esta

inauguração simbólica marca a estreia duma política séria, de viseenses

para viseenses, fora da política da visita às capelinhas.” O candidato

avança que “a IL conhece a realidade do concelho, tem o diagnóstico

feito relativamente às várias dimensões da cidade da cidade, das suas

pessoas e coletividades e tem soluções pensadas para esses mesmos

problemas e desafios. Por isso, não precisamos de gastar tempo a ocupar

as instituições com visitas estéreis com puro interesse de marketing

eleitoral, deixando-as fazer aquilo em que são precisas: servir e ajudar

os viseenses em vez de serem manietadas por algumas semanas a cada 4

anos”.

Ao longo das semanas que se seguem até à noite eleitoral de 26 de

setembro, a campanha “Viseu mais Liberal” vai-se pautar por um registo

digital forte nas ruas redes sociais e em viseumaisliberal.pt, com

enfoque na batalha das ideias e promovendo eventos presenciais e remotos

dispersos pelo concelho, cobrindo as diversas áreas temáticas do

programa eleitoral.

O plano de atividades da campanha autárquica da Iniciativa Liberal em

Viseu incluirá eventos já recorrentes como o “Dão Liberal”, um encontro

informal de membros e simpatizantes do partido em vários espaços da

cidade, apresentação das campanhas às Assembleias de Freguesia, eventos

online de discussão temática, convívios em espaços abertos e a primeira

Free Walking Tour de Viseu