25 novos casos Cvid 19 no concelho de Viseu

Na sequência da reunião de quarta-feira no âmbito da pandemia da COVID-19, e com base nos dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde e pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu, a Comissão Municipal de Proteção Civil informa que, na semana entre 29 de setembro e 5 de outubro foram apurados os seguintes indicadores:

Ponto Situação Covid19 – Concelho Viseu 29 de setembro a 5 de outubro Novos casos 23 Acumulado 9564 (desde março de 2020) Taxa de incidência 53 / 100 mil habitantes* Internados (total) 14 (4 de Viseu) Cuidados Intensivos 1 (0 de Viseu) Óbitos 163 (desde março de 2020)

Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros da Semana passada, e tendo em conta o risco atual no conselho de Viseu e a taxa observada, a CMPC decidiu desativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil , mantendo-se em Situação de Alerta e Monitorização. As estruturas de coordenação permanecem ativas, passando a reunir e comunicar sempre que se entenda necessário.

Apesar do contexto atual, a CMPC lembra que pandemia continua ativa, pelo que incentiva todos os cidadãos ao cumprimento das normas e orientações da DGS e à adoção de comportamentos seguros.