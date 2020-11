25 novembro – MDM evoca Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Sob o lema “É urgente viver direitos/Vencer violências”, o Movimento Democrático de Mulheres alerta, através de várias iniciativas, para o impacto que a crise epidémica COVID – 19 está a ter especificamente na vida das mulheres, tornando-as vulneráveis a múltiplas formas de violência na família, no trabalho e na sociedade (agenda em https://www.mdm.org.pt/ agenda/).

“A violência contra as mulheres e as meninas cresce tão depressa como a pandemia (AG ONU – 25º aniversário da Declaração de Pequim) mas não tem de ser assim. A crise sanitária não pode ser desculpa para fazer regredir direitos ou abrandar o combate às diversas formas de exploração, opressão e violência.

O Núcleo de Viseu deste movimento, que há vários anos vem assinalando esta data, integrando a agenda nacional de iniciativas a realizar no próximo dia 25 de novembro e no decorrer da semana que o integra, divulga o programa de ações a realizar:

1. Ação no Rossio em Viseu, dia 25 , a partir das 12 horas, para divulgação de medidas necessárias à prevenção e combate de todas as formas de violência exercidas sobre as mulheres;

2. Edição de máscara alusiva com o lema “MDM contra a violência sobre as mulheres”;

3. Divulgação de testemunhos de operárias das empresas Brintons e Sagres, que sofreram na primeira pessoa os efeitos do ataque aos direitos laborais a coberto da pandemia;

4. Dia 26 – Distribuição de documento de denúncia e solidariedade junto das operárias das empresas Brintons (Vouzela) e Sagres (Mangualde).

Estas ações contam com a colaboração da Associação Projecto Ruído.