25 Anos da Licenciatura em Turismo (da ESTGV):estudantes organizam jantar e seminário

Os estudantes do 3º ano da Licenciatura em Turismo, da Escola Superior de

Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV), estão a organizar as comemorações dos 25 anos

deste curso. Este marco histórico será assinalado com a realização de dois eventos.

O primeiro, será um jantar comemorativo, que irá ter lugar na Quinta do

Barreiro, no próximo dia 22 de novembro. Este jantar destina-se aos diplomados do

curso, aos atuais estudantes e demais membros da comunidade académica.

O segundo momento é o seminário (Re)Encontros, que irá decorrer na tarde do

dia 3 de dezembro, no Auditório da ESTGV. O seminário irá contar com a participação

do Presidente da Turismo Centro de Portugal, Dr. Raul Almeida, que irá falar sobre as

novas tendências do turismo. O evento segue com o painel “Alumni: de volta a casa”,

composto por vários diplomados de Turismo que “regressam a casa” e vêm falar das

suas experiências e sucessos profissionais. A ideia é mostrar as múltiplas saídas que o

curso de Turismo dá aos seus licenciados e dar exemplos de casos de sucesso, como é

o caso de Sandra Cunha (Mazaltur – agência de viagens), Lídia Carvalho (Lavanda

Hotels), Naír Chaves (professora do ensino secundário e superior e guia-intérprete),

Nuno Neves Sousa (Wine Concept: o Distribuidor de Histórias); Joana Barros

(Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto); Victor Martins

(empresário da restauração), Cláudia Ferreira (Câmara Municipal de Vila Nova de

Paiva) e Simão Santos (TAP Air Portugal). Após o relato das experiências dos ex-alunos,

segue-se um momento de animação, com a Tunadão e o evento termina com um

momento gastronómico, a “Viagem dos Sabores”, onde não irão faltar iguarias

regionais, produtos endógenos conseguidos graças aos vários patrocinadores do

evento.



Para além da comemoração do 25º aniversário do curso, estes alunos

assumiram um compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, sendo

ambos os eventos sustentáveis e solidários. Os estudantes estão a fazer uma

angariação de fundos, com o objetivo de apoiar a Associação MOG (Movimento

Oncológico Ginecológico). Quanto à sustentabilidade, estão a ser implementadas

várias ações, nomeadamente relacionadas com a valorização de negócios e produtos

regionais e endógenos. Um dos exemplos é a presença, em ambos os eventos, do

recentemente premiado pastel de São Miguel do Mato. Este doce, também conhecido

como “apaia”, foi o grande vencedor do Programa de Aceleração em Gastronomia e

Recursos Endógenos, no âmbito do Vouzela FoodLab. Este pastel inovador, criado pela

freguesia de São Miguel do Mato (Vouzela), destaca-se pela sua combinação

harmoniosa de maçã e azeite, produtos endógenos que enaltecem a produção local.