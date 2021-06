22º BTT XCO – ACRAP

Encontro de Escolas de Ciclismo – Guimarães Cidade de Desporto

Realiza-se no dia 12 de junho, no AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia, o Encontro Inter-Regional de Escolas de Ciclismo – Guimarães Cidade de Desporto, iniciativa promovida com o apoio do Município de Guimarães.

Organizado conjuntamente pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio do Município de Guimarães, o Encontro Inter-Regional de Escolas Ciclismo da Zona A será promovido em condições de segurança e no cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde e das normas concertadas entre aquela entidade e a FPC.

O AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia, localizado na freguesia vimaranense de Barco, será o local de realização da iniciativa destinada aos atletas dos escalões de Escolas (pupilos/benjamins, iniciados, infantis e juvenis). Nos arruamentos do AvePark serão realizadas as atividades de contrarrelógio, em linha e de destreza. A iniciativa decorrerá entre as 14h30 e as 17h30.

O Encontro de Escolas de Ciclismo – Guimarães Cidade de Desporto começará às 14h30 com a prova de destreza de Iniciados, seguindo-se, pelas 14h45, o contrarrelógio individual de Juvenis. Às 15h inicia-se a prova de destreza de Infantis e os Pupilos/Benjamins entram em ação às 15h30. Seguem-se as provas em linha dos Iniciados (16h00), Infantis (16h15) e Juvenis (16h45).

Patrocinada e com o apoio do Município de Guimarãesa, a iniciativa conta com a colaboração das seguintes entidades: Arrecadações da Quintã, POPP Agency, Cision, Navega Rías Baixas, Raiz Carisma – Soluções de Publicidade, Cuidar Mais – Clínica Médica e Fisioterapia, ASC – Higiene, Girpe, Guimarpeixe, Strong Speed e AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia.

O AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia (www.avepark.pt), inaugurado em 2008 e com posicionamento estratégico nas áreas geográficas do Ave e confinantes, constitui uma infraestrutura de excelência funcional para a instalação de empresas de grande intensidade em conhecimento científico e tecnológico. O Parque de Ciência e Tecnologia está localizado no lugar da Gandra, da freguesia vimaranense de Barco.

A cidade-berço afirma-se como uma das cidades médias do país que tem assumido protagonismo na atratividade e competitividade, ora pela valorização das suas singularidades e capacidade de tematização, ora pela atração e dotação do espaço urbano de equipamentos e serviços relevantes.

A localização de Guimarães foi fundamental para a instalação deste grande polo de inovação, ciência e tecnologia, gerador de múltiplos contributos para o desenvolvimento da região e com impacto a nível mundial. O AvePark situa-se num enorme vale das freguesias de Caldelas e São Cláudio de Barco, em Guimarães, e compreende uma área geográfica de 360 000 m2. Atualmente abarca cerca de 20 empresas que empregam mais de 500 pessoas qualificadas. Entre as instituições deste habitat inovador encontram-se os 3B’s, Farfetch, SpinPark, IPCA, TecPark e outras PMEs. No futuro, abrirá portas a mais empresas que já se encontram em fase de mudança de instalações e com uma das moradas mais apetecíveis da economia vimaranense.

O Município de Guimarães apresenta-se como a entidade gestora do Parque de Ciência e Tecnologia, dotando o espaço de condições logísticas para atuação de grandes empresas e institutos de inovação e ciência. O AvePark tem ainda como espaços comuns um restaurante, auditório, salas de conferências e reuniões e centenas de lugares de aparcamento.

O AvePark acolherá o Instituto Europeu de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, o primeiro Centro Europeu de Excelência em Portugal, e o Instituto de Nanotecnologias, Nanomodelação e Nanofabricação, com os cunhos de instituições portuguesas de ensino de norte a sul do país como as Universidades de Aveiro, Minho e Nova de Lisboa. Também no AvePark ficará instalado o supercomputador “Deucalion”, adquirido pela União Europeia, um supercomputador verde, de classe mundial.