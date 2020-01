Sendo já conhecido o local da partida, que desde há um bom par de anos é coincidente com a chegada da edição anterior, o 22.º Portugal de Lés-a-Lés vai ganhando forma à medida que se aproxima a Apresentação Oficial, agendada para o dia 9 de fevereiro, às 15 horas, no Malibu Foz Hotel, na Figueira da Foz. Assim, e depois da cidade algarvia de Lagos, a Comissão de Mototurismo da Federação de Motociclismo de Portugal deu a conhecer o local da chegada, fechando com Chaves de ouro a edição 2020 da grande maratona mototurística. Agora, a poucos dias de ser desvendado a totalidade do percurso, ficou acertada a paragem da gigantesca caravana na Guarda, com a cidade mais alta de Portugal a acolher o final da segunda etapa, no dia 12 de junho, sexta-feira.

Confirmação de cidade-etapa em percurso que ficará completo com a paragem algures no Alentejo, no final da primeira etapa que arranca em Lagos, e que será desvendado no dia 9 de fevereiro. Altura para conhecer mais pormenores dos cerca de 1000 quilómetros a percorrer durante três tiradas a que se somará o já tradicional Passeio de Abertura. Tudo isto em calendário que permitirá aproveitar dois feriados nacionais, com o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho) a poder ser utilizado para a viagem até Lagos, enquanto no dia seguinte, 11 de junho, será celebrado o Corpo de Deus, permitindo assim realizar o Lés-a-Lés com apenas um dia de férias: sexta-feira, 12 de junho. Percurso pelo interior do País, com estradas e estradinhas repletas de motivos de interesse, mas vazias de trânsito, em trajeto tranquilo e sempre longe das autoestradas, SCUT’s, IP ou IC, optando pelas mais pitorescas estradas nacionais e municipais que é onde mora a aventura da descoberta.

Depois da aceitação das primeiras inscrições, logo após a apresentação e conferindo o direito a partir na dianteira da colorida caravana cada vez mais internacional, a segunda fase decorrerá de 24 de fevereiro a 10 de maio, através do site www.fmp.pt, página onde já é possível consultar o regulamento do 22.º Portugal de Lés-a-Lés.