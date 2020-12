A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, através do seu Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, promove o 1º Webinar Internacional| LIFE Landscape Fire 2020, a decorrer, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro.

Este fórum, desenvolvido no contexto do projeto LIFE Landscape Fire Project, tem como objetivo promover o debate e a partilha de experiências sobre temas como a prevenção de incêndios florestais, a conservação da biodiversidade, o aumento da resiliência florestal, a capacitação dos decisores relativamente aos benefícios da prevenção e ações de redução da vulnerabilidade territorial atual da região, entre outros.

Recorde-se que a CIM Viseu Dão Lafões é a entidade promotora do projeto LIFE Landscape Fire Project, aprovado no âmbito do Programa Europeu LIFE, desenvolvido em parceria com o Instituto Politécnico de Viseu, a Junta da Extremadura, a Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro e a Universidade de Extremadura.

O LIFE Landscape Fire Project pretende contribuir para a diminuição do impacto dos incêndios florestais, tanto ao nível das emissões de carbono para atmosfera como da perda de biodiversidade, ao mesmo tempo que reduz o seu impacto económico e social.

Para o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “Com a realização do 1º Webinar Internacional, a CIM Viseu Dão Lafões, procura dar, um primeiro passo, para a partilha e disseminação do conhecimento resultante do projeto LIFE Landscape Fire.”

“Este tipo de iniciativas e projetos piloto que temos desenvolvido, no âmbito da defesa e conservação da floresta, afiguram-se como um instrumento fundamental para desenvolver uma política intermunicipal eficaz de prevenção de incêndios e proteção da biodiversidade em Viseu Dão Lafões. O projeto LIFE Landscape Fire revela-se, por isso, fundamental, para o desenvolvimento de uma estratégia intermunicipal no domínio da gestão da floresta, da sustentabilida de ambiental e da proteção civil”, concluiu o Secretário Executivo.

O seminário contará com as participações, entre outros, do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino; do Reitor da Universidade da Extremadura, António Hidalgo, do Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, bem como de especialistas das diversas áreas dos quais se destacam, Lynn Huntsinger, Ana Belén Robles e Jean Paul Metailie.

A inscrição no seminário é gratuita, mas de caracter obrigatório, devendo ser efetuada, até ao dia 14 de dezembro, através do link: https://tinyurl.com/ y4h48g43